Ringlete, un sueño de Martha Jaramillo con la cocina vallecaucana

En el corazón de Cali, Martha Jaramillo ha mantenido vivo un sueño que comenzó hace más de dos décadas, se trata de Ringlete, un restaurante dedicado a preservar y celebrar la auténtica cocina vallecaucana. Platos como el sancocho, el chicharrón, la sobrebarriga y el aborrajado hacen parte de su propuesta, que rinde homenaje a los sabores tradicionales del suroccidente colombiano.

El camino no fue fácil. Martha recuerda que cuando decidió apostar por la comida típica, muchos dudaron de su idea, “Debía convencer a las personas que me rodeaban. Me decían que nadie quería pagar por comida tradicional, pero yo siempre respondía que quien no sabe de dónde viene, jamás sabrá para dónde va. Primero tuve que creer yo, y después convencer a los demás”, cuenta.

Con esa convicción y amor por sus raíces, Ringlete se ha convertido en un referente gastronómico de Cali, un espacio donde la tradición se mantiene viva y el sabor del Valle del Cauca sigue conquistando paladares.