“Quinografía”, el documental que rinde homenaje al creador de Mafalda

El director argentino Mariano Donoso presenta Quinografía, un homenaje cinematográfico a la genialidad de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, creador de Mafalda, la niña que con su ironía y sensibilidad logró cuestionar al mundo entero.

El documental, que ya se encuentra en salas de CineColombia, recorre la vida, el pensamiento y el legado del historietista, combinando material de archivo, entrevistas y reflexiones sobre su obra. A través de un lenguaje íntimo y poético revela al artista, mostrando cómo su mirada crítica y humanista trascendió generaciones.

Quinografía invita a redescubrir la vigencia del mensaje de Quino y su capacidad para despertar conciencia desde el humor. Más que una producción audiovisual biográfica, es una conmemoración de la libertad, la ternura y la rebeldía que habitan en Mafalda.