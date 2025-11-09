A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

‘Quinografía’, el documental que rinde homenaje al creador de Mafalda

“Quinografía”, el documental que rinde homenaje al creador de Mafalda

“Quinografía”, el documental que rinde homenaje al creador de Mafalda

44:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El director argentino Mariano Donoso presenta Quinografía, un homenaje cinematográfico a la genialidad de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, creador de Mafalda, la niña que con su ironía y sensibilidad logró cuestionar al mundo entero.

El documental, que ya se encuentra en salas de CineColombia, recorre la vida, el pensamiento y el legado del historietista, combinando material de archivo, entrevistas y reflexiones sobre su obra. A través de un lenguaje íntimo y poético revela al artista, mostrando cómo su mirada crítica y humanista trascendió generaciones.

Quinografía invita a redescubrir la vigencia del mensaje de Quino y su capacidad para despertar conciencia desde el humor. Más que una producción audiovisual biográfica, es una conmemoración de la libertad, la ternura y la rebeldía que habitan en Mafalda.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad