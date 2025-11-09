Peleas a puño limpio en Navidad entre familiares y vecinos, la curiosa tradición peruana: Takanakuy

Al igual que en la mayor parte del planeta, una de las fechas más esperadas por los peruanos es la Navidad, pues la mayor parte de la población de este país, profesa las religiones del cristianismo y catolicismo, las cuales, celebran esta característica festividad. Sin embargo, también le aplican su toque a la celebración, pues para estas fechas, incluyen tradiciones indígenas que hacen parte de la región y de su cultura.

Una de estas tradiciones, se lleva a cabo en las poblaciones con mayor arraigo a las comunidades andinas, específicamente en regiones como Cusco, Apurímac y Chumbivilcas, la cual resalta debido a su particularidad, y en la fecha en que es realizada.

Le podría interesar: Perú impondrá estado de emergencia en la capital tras ola de violencia

Tradición ‘Takanakuy’

Se trata del ‘Takanakuy’, un enfrentamiento físico, el cual tiene como objetivo que, en vísperas de la Navidad, se resuelvan disputas personales, familiares, comunitarias, entre otras, en un acto simbólico donde se resuelven problemas de manera pública en busca de una reconciliación, pues el fin del acto debe ser sellado con unas disculpas y un abrazo.

Esta práctica se basa en una pelea a ‘puño limpio’, que se realiza cada 25 de diciembre en diferentes regiones de Perú, en el cual participan hombres, mujeres y adolescentes. Estos duelos son realizados en espacios públicos y solo se pueden golpear con puños y patadas. Además, hay presencia de un árbitro que debe garantizar una pelea justa en la que se cumplan las normas, por ejemplo, ambos participantes deben estar de acuerdo con el combate, deben tener una constitución física similar y la duración máxima es de tres minutos. Formando así, lo que catalogan como una pelea de reconciliación.

Con el paso de los años, esta tradición se combinó con la Huaylía, un género de música y danza folclórica de la región, que es usada principalmente para expresar alegría y veneración, especialmente, durante la época navideña, con el fin de honrar al Niño Jesús.

Le podría interesar: ASÍ SE VIVE LA NAVIDAD EN EL MUNDO: descubre 5 tradiciones fascinantes que invitan a viajar

Historia detrás de la tradición

Según diferentes investigadores, este tipo de actos son una representación de la importancia que ha tenido la convivencia y la unidad en las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo. En relación con esto, se cree que el origen de la tradición radica en los enfrentamientos que tenían esclavos africanos con habitantes de la región de Majes, donde los conflictos eran resueltos por medio de combates.

La diferencia con este acto que se realizaba antiguamente, es que el combate debe ser sellado con un abrazo y con unas disculpas públicas que simbolizan la reconciliación. Además, el Takanakuy es reconocido en la región como una tradición capaz de sanar, unir y solucionar diferencias. Además de esto, la tradición se ha establecido como un pilar en la identidad de las comunidades que habitan en zonas rurales de Perú.

Otras noticias: Congreso de Perú declara persona ‘non grata’ a la presidenta Claudia Sheinbaum