Motocicleta y vehículo particular chocaron en contraflujo de la Av. Santander: hay dos heridos

Una imprudencia habría sido causa de la colisión entre una motocicleta y un vehículo de servicio particular. Ambos circulaban por el contraflujo de la Av. Santander, habilitado provisionalmente por la instalación de palcos para el desfile de bando.

Sobre este accidente, Caracol Radio conoció que dos hombres a bordo de la moto, presuntamente, desconocieron el doble sentido de la vía e invadieron el carril contrario ocupado por el automotor, quien no pudo frenar oportunamente.

Los dos ocupantes del vehículo liviano fueron conducidos hasta un centro asistencial, uno de ellos con heridas de consideración.

Por su parte, unidades del DATT acudieron al lugar para coordinar la investigación que permitirá determinar las causas exactas del incidente.