‘Locos de andar’: el proyecto de la pareja ibaguereña que recorre el mundo en su casa rodante

Desde Ibagué, Lisset Cortés y Kevin Estrada emprendieron una aventura que nació de un sueño y del amor por viajar. Con sus propias manos transformaron un camión en su hogar sobre ruedas, al que llamaron con cariño Oasis. Junto a su fiel compañero, Jacobo, un pastor alemán, decidieron dejar atrás la rutina para recorrer el mundo, comenzando por Suramérica.

La idea surgió cuando Lisset le propuso a Kevin que debían recorrer por diferentes carreteras en el mundo, como lo habían hecho antes en moto, explorando rutas por Colombia. Sin embargo, entendieron que ese medio de transporte no era el ideal para los tres. Tras meses de ahorro y planeación, convirtieron aquel deseo en realidad, una casa rodante construida por ellos mismos, en la que han conocido diferentes rincones de Sudamérica.

Hoy, los ‘Locos de andar’ comparten su travesía a través de las redes sociales, inspirando a otros a perseguir sus sueños y demostrar que no hay fronteras cuando el viaje se hace con pasión y propósito.