Hotel Nácar Cartagena reconocido con Travelers’ Choice 2025 de TripAdvisor

El Hotel Nácar Cartagena, Curio Collection by Hilton, fue distinguido con el reconocimiento Travelers’ Choice 2025 de TripAdvisor, un galardón que destaca a los hoteles que se encuentran dentro del 10% de los mejores del mundo, gracias a la excelencia constante en sus servicios y las valoraciones positivas de sus huéspedes.

Ubicado en el corazón de la Ciudad Amurallada, el Nácar Cartagena se consolida como el único hotel Hilton en esta zona patrimonial, combinando el encanto de su arquitectura colonial con un diseño contemporáneo y una atención personalizada que lo posicionan como un referente de hospitalidad sofisticada en el Caribe colombiano.

El hotel, que ocupa dos edificaciones restauradas de valor histórico, ofrece una experiencia íntima y auténtica con 49 habitaciones, piscina en la terraza, spa y una atmósfera que conecta la elegancia con la historia. Además, es uno de los escenarios más encantadores para bodas y celebraciones, gracias a su arquitectura de época, sus espacios versátiles y su localización privilegiada en uno de los destinos más románticos del mundo.

Como parte de su apuesta por la gastronomía de autor, el hotel acaba de inaugurar su nuevo Bar Collection, ubicado en Casa Collection del Hotel Nácar. Este espacio combina coctelería clásica, sushi bar y propuestas creativas como ceviches, baos, hamburguesas gourmet y fusiones del Caribe con acentos internacionales, diseñado para atraer tanto a huéspedes como a visitantes locales.

El Hotel Nácar Cartagena es operado por OxoHotel Hospitality Management Group, empresa colombiana con más de 15 años de experiencia en la gestión, operación y desarrollo de proyectos hoteleros, reconocida por su capacidad de integrar altos estándares internacionales con una visión local de servicio y sostenibilidad.

Con este reconocimiento, el Nácar Cartagena reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables y se consolida como un ícono del lujo relajado en la capital del encanto colonial.