Hombre fue detenido por presunto hurto de cadena en El Cabrero: también le incautaron una moto

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes, presuntamente, había despojado de sus pertenencias a una persona, en el barrio el Cabrero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al relato de la víctima, la solidaridad de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, donde se da inicio a una persecución y capturar a alias ‘El Lucho’, de 26 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una cadena de oro.

El procedimiento se presentó en el Centro de la ciudad, y que permitió cerrar el cerco al “El Lucho” a la altura del semáforo donde reposa el monumento de la India Catalina, simultáneamente llega el afectado, señalando al capturado, quien agradeció a la Policía Nacional por la oportuna reacción, y a su vez puntualizando las mismas características de la motocicleta que entregó cuando alertó del hurto a las patrullas de vigilancia, una motocicleta de color azul de placas CUS 84E, la cual fue dejada en manos de la autoridad competente.

El capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 782 personas por el delito se hurto, incautando 622 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.