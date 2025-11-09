Gurwi, aplicación de aprendizaje divertido creada por dos jóvenes colombianos
Camilo Peñalver es uno de los jóvenes creadores de esta aplicación que nace de la iniciativa de terminar el bachillerato en Riohacha con la sensación de que no se ha obtenido un aprendizaje suficiente sobre el mundo, así lo explica Camilo
Leyendo y aprendiendo fue el camino de construcción de esta app que permite aprender de una manera fácil y divertida.
‘Gurwi’ se llama la aplicación de aprendizaje, interactiva y multilingüe que construyeron y que busca explicar temas de geografía, historia e idiomas, para niños, jóvenes y adultos.
Recientemente, la app fue reconocida con un premio de 15,000 dólares en un concurso de innovación hecho en Estados Unidos, lo que les permitió, llevar su proyecto a un anuncio en Times Square.