A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Gurwi, aplicación de aprendizaje divertido creada por dos jóvenes colombianos

Gurwi, aplicación de aprendizaje divertido creada por dos jóvenes colombianos

Gurwi, aplicación de aprendizaje divertido creada por dos jóvenes colombianos

10:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Camilo Peñalver es uno de los jóvenes creadores de esta aplicación que nace de la iniciativa de terminar el bachillerato en Riohacha con la sensación de que no se ha obtenido un aprendizaje suficiente sobre el mundo, así lo explica Camilo

Leyendo y aprendiendo fue el camino de construcción de esta app que permite aprender de una manera fácil y divertida.

‘Gurwi’ se llama la aplicación de aprendizaje, interactiva y multilingüe que construyeron y que busca explicar temas de geografía, historia e idiomas, para niños, jóvenes y adultos.

Recientemente, la app fue reconocida con un premio de 15,000 dólares en un concurso de innovación hecho en Estados Unidos, lo que les permitió, llevar su proyecto a un anuncio en Times Square.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad