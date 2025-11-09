Entre 13 y 16 de noviembre habrá cierre total en calle del Arsenal: conozca los desvíos disponibles

Cartagena está lista para disfrutar, los días 14 y 15 de noviembre, del Festival Náutico y Bololó del Arsenal, en el marco de las Fiestas de Independencia. Por tal motivo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) anunció las medidas de manejo de tránsito que se implementarán para garantizar la movilidad y seguridad de todos los actores viales.

A partir del 13 de noviembre a las 00:00 horas, se realizará el cierre total de la Calle del Arsenal, el cual se mantendrá hasta el 16 de noviembre, a las 00:00 horas.

Los vehículos que se desplacen desde Bocagrande hacia Manga deberán tomar la Avenida Blas de Lezo y la Calle Larga, la cual estará habilitada en sentido contrario (desde el Centro de Convenciones hacia Manga), para luego cruzar el Puente Román y continuar hacia su destino.

Por su parte, los vehículos que se dirijan desde Manga hacia Bocagrande deberán tomar la Avenida El Pedregal para empalmar con la Calle Media Luna y acceder posteriormente a la Avenida Blas de Lezo.

Debido a la alta afluencia de peatones en la zona, el DATT recomienda a los conductores circular con precaución y acatar las indicaciones de las autoridades de tránsito.