Aparatoso accidente en la vía al Mar: víctima fatal era de ‘Lomita’ Arena
Dos vehículos chocaron dejando además tres personas heridas
Jorge Eliécer Molina Molina, de 58 años y natural del corregimiento de ‘Lomita’ Arena- Bolívar, murió cuando conducía un vehículo por el Km 71 de la Vía al Mar, en un sector conocido como Punta Cangrejo, jurisdicción del departamento del Atlántico.
Sobre el aparatoso accidente de tránsito, Caracol Radio conoció que el hoy difunto impactó contra otro vehículo tipo camioneta, dejando además tres personas con heridas de consideración.
Al parecer una invasión de carril, y un posible exceso de velocidad, tienen de luto hoy a un hogar bolivarense. Por su parte, se supo que el hombre implicado quedó a disposición de la fiscalía, luego de entregarse minutos más tarde.