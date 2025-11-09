Alcaldía de Cartagena invita a decorar tu fachada con fiesta y alegría en noviembre
En Parque Heredia acogieron el llamado del distrito
Como parte de la celebración de los 214 años de la Independencia de Cartagena, la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), invita a todos los ciudadanos, organizaciones, instituciones educativas, comercios y unidades residenciales a expresar el orgullo cartagenero con una decoración que exalte manifestaciones culturales de La Heroica en las fachadas y puntos visibles, así como a vestir con atuendos durante los días de fiesta cuya agenda inició, pero llegará a su momento culmen entre el 13 y el 17 de noviembre.
“Invitamos a todos a vestir sus espacios de alegría, creatividad y sentido de pertenencia. Digamos con orgullo: aquí late ‘La Fiesta que nos Une’”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.
¡A izar con orgullo la bandera cuadrilonga!
En esa misma línea, se invita a izar la bandera cuadrilonga, primera bandera de la Colombia republicana, de manera especial el 11 de Noviembre, día cívico en la ciudad, y los días de la agenda festiva (del 13 al 17 de noviembre).
“Queremos que en las ventanas, los balcones, en las puertas y en todos los escenarios que sea posible ondee con orgullo la bandera cuadrilonga, como un homenaje a la gesta independentista de La Heroica y su importancia para todo el territorio nacional y la historia de libertad”, manifestó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.
Concurso de ambientación festiva
Desde Corpoturismo se realiza un concurso de ambientación festiva, a través del cual, se busca que restaurantes, bares, establecimientos de comercio y hoteles se vinculen a una expresión colectiva de identidad, orgullo y cultura, decorando con elementos festivos su infraestructura y generando espacios o activaciones novembrinas.
La fecha límite para inscribirse es el lunes 10 de noviembre.