Alcaldía de Cartagena invita a decorar tu fachada con fiesta y alegría en noviembre

Como parte de la celebración de los 214 años de la Independencia de Cartagena, la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), invita a todos los ciudadanos, organizaciones, instituciones educativas, comercios y unidades residenciales a expresar el orgullo cartagenero con una decoración que exalte manifestaciones culturales de La Heroica en las fachadas y puntos visibles, así como a vestir con atuendos durante los días de fiesta cuya agenda inició, pero llegará a su momento culmen entre el 13 y el 17 de noviembre.

“Invitamos a todos a vestir sus espacios de alegría, creatividad y sentido de pertenencia. Digamos con orgullo: aquí late ‘La Fiesta que nos Une’”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

¡A izar con orgullo la bandera cuadrilonga!

En esa misma línea, se invita a izar la bandera cuadrilonga, primera bandera de la Colombia republicana, de manera especial el 11 de Noviembre, día cívico en la ciudad, y los días de la agenda festiva (del 13 al 17 de noviembre).

“Queremos que en las ventanas, los balcones, en las puertas y en todos los escenarios que sea posible ondee con orgullo la bandera cuadrilonga, como un homenaje a la gesta independentista de La Heroica y su importancia para todo el territorio nacional y la historia de libertad”, manifestó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Concurso de ambientación festiva

Desde Corpoturismo se realiza un concurso de ambientación festiva, a través del cual, se busca que restaurantes, bares, establecimientos de comercio y hoteles se vinculen a una expresión colectiva de identidad, orgullo y cultura, decorando con elementos festivos su infraestructura y generando espacios o activaciones novembrinas.

La fecha límite para inscribirse es el lunes 10 de noviembre.