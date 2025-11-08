Sicariato sin control en el Cúcuta: Siete personas han sido asesinadas las últimas 24 horas

Cúcuta

Las muertes violentas en el Área Metropolitana Cúcuta no paran. Durante las últimas 24 horas, siete personas han sido asesinadas en zona de frontera, entre ellas tres mujeres.

El primer hecho se presentó con el doble homicidio de una pareja de vendedores de tintos en la ciudadela Juan Atalaya. La acción violenta se dio sobre la calle 6 con avenida 3 del barrio Chapinero. Las víctimas, Elena Segovia de 58 y Moises Delgado de 57 años, fueron baleados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, sobre las 4:00 de la mañana de este viernes 7 de noviembre.

Se desconocen los móviles de este doble homicidio, mientras las autoridades analizan las hipótesis de un posible hurto o el no pago de extorsiones.

Posteriormente las autoridades fueron alertadas por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en la trocha La Pared, del barrio La Parada en Villa del Rosario. La víctima tenía varias heridas en su cuerpo.

La tercera víctima se registró en el barrio Bellavista de la ciudadela La Libertad. La víctima fue identificado como Haider Alexander Velásquez, hincha del Cúcuta Deportivo, quien fue baleado y falleció minutos más tarde en un centro hospitalario debido a la gravedad de sus heridas.

En el barrio Molinos del Norte, otra acción sicarial dejó una mujer muerta y un hombre herido. La víctima es una menor de 16 años, mientras que el hombre herido fue identificado como Yorven Durán. Las víctimas alcanzaron a ser llevadas a una clínica de la ciudad de Cúcuta, pero la menor perdió la vida minutos más tarde. Se desconocen los móviles de esta acción violenta.

Liliberh Florez Maldonado de 25 años, fue la siguiente víctima en el barrio Brisas de Porvenir de Cúcuta. Se pudo conocer que esta mujer se encontraba acostada en su cama, cuando una persona ingreso el arma de fuego por una ventana y le disparó en su cara, acabando con su vida.

El municipio de Los Patios también presentó otro hecho sicarial. Deybi Garavito de 25 años fue asesinado en el barrio Llanitos. El hecho, que se presentó a plena luz del día, se dio cuando hombres armados lo alcanzaron y dispararon contra su integridad, acabando con su vida.