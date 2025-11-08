En Tunja, Real Cartagena rescató un empate y está vivo en cuadrangulares

Lo que parecía una goleada de Patriotas terminó siendo un 2-2 donde Real Cartagena pudo, incluso, quedarse con los tres puntos.

Se trata del compromiso perteneciente a la segunda fecha de cuadrangulares en el Torneo BetPlay, disputado en el estadio La Independencia de Tunja, donde boyacenses y cartageneros igualaron destacándose ambos en un tiempo.

Las anotaciones del heroico fueron obra de Fredy Montero al minuto 55 (golazo), y más tarde al 69 el extremo Álvaro Meléndez igualó las acciones. Antes Juan Hurtado y Yeiner Londoño, se habían reportado por el onceno de casa.

En consecuencia, Real Cartagena es segundo con dos puntos, en un grupo liderado por Real Cundinarca con seis. Ambos elencos se verán las caras en el próximo encuentro, el mipercoles 12 de junio a las 6:10 en el estadio Jaime Morón.