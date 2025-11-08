Recuperación de capa asfáltica en Cúcuta estaría provocando alto índice de accidentalidad

Cúcuta

Durante las últimas semanas en la ciudad de Cúcuta, se ha presentado un alto número de accidentes de tránsito, que tienen en alerta a las autoridades viales. Varios de ellos han dejado víctimas mortales.

Joan Botello, secretario de tránsito de la alcaldía de Cúcuta, indicó que el lamentable el alto índice de accidentes de tránsito que se está presentando en esta ciudad. Agregó que desde el observatorio de movilidad que existe en su secretaria, se viene analizando las posibles causas que están provocando estos accidentes y al parecer, según el funcionario, todo se debe a la imprudencia de los conductores y la mejora de la capa asfáltica de la ciudad.

"Una de las cosas que nosotros hemos evidenciado, a consideración con el año anterior, es que la rehabilitación de la capa asfáltica, la recuperación de las vías, ha incrementado los siniestros viales” indicó el funcionario.

Agregó que “por ejemplo, en Siglo XXI, el año anterior, puedo asegurar que queron muy mínimos los siniestros que ocurrieron allá. Y hoy día no hay una semana que no se presente uno o dos siniestros viales en el sector. Es impresionante”.

Hizo un llamado a toda la ciudadanía para que sea más prudente a la hora de conducir. “Las vías se están recuperando para que puedan transitar mucho mejor y para que la ciudad sea mucho más bella. No para que las estén agarrando a diestra y siniestra, sin respetar el límite de velocidad, llevando consigo toda esta problemática de siniestros viales y colocando en luto a muchas familias cucuteñas”.

Justamente desde el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, se advierte que un gran porcentaje de las urgencias médicas que atienden día a día, son por