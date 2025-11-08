Deportes

Facatativá, sede del Campeonato Suramericano de Cross Country 2025

Este evento reúne a los mejores atletas del continente.

Facatativá será la sede del Campeonato Suramericano de Cross Country 2025 / COC

¡Todo listo para el Campeonato Suramericano de Cross Country! Facatativá se viste de gala este sábado 8 de noviembre al recibir este certamen internacional, el cual contará con los mejores atletas del continente americano.

Entre las 8 y 11:40 de la mañana, deportistas provenientes de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela y Panamá competirán entre sí por la gloria máxima en esta modalidad del atletismo.

El campeonato contará con las categorías sub-18, sub-20 y Mayores en la rama femenina y masculina, así como la emocionante carrera de relevos mixtos 4x2000. Todo esto tendrá lugar en el emblemático Parque Arqueológico de Facatativá con un trazado de 2 kilómetros.

Es preciso recordar que este evento es organizado por la Federación Colombiana de Atletismo, la Confederación Sudamericana de Atletismo, la Liga de Atletismo de Cundinamarca y el Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá (IDRF). Además, cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Facatativá, la Gobernación de Cundinamarca, INDEPORTES Cundinamarca y el Ministerio del Deporte.

