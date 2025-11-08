En Cartagena 84 grupos folclóricos participaron del Festival Escolar Jorge García Usta

En un espectáculo lleno de alegría, folclor y tradición, el coliseo Bernardo Caraballo se vistió de fiesta para recibir el Festival Escolar Jorge García Usta, donde 84 grupos folclóricos de igual número de instituciones educativas oficiales del Distrito demostraron todo su talento, en una auténtica muestra de cultura caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, estudiantes de todas edades dieron vida a las tradiciones más representativas de la región, en una puesta en escena cargada de colorido vestuario, música ancestral africana y pasos de baile que hicieron vibrar al público asistente.

Este festival, que honra el legado del poeta y cronista Jorge García Usta, es una de las apuestas más significativas de la Secretaría de Educación para fortalecer la identidad cultural en las escuelas.

Las mejores muestras, de acuerdo al veredicto del jurado fueron:

Localidad 1

IE La Milagrosa

IE Rafael Núñez

IE Madre Laura

IE María Auxiliadora

IE Normal Superior

IE Liceo de Bolívar

IE San Juan de Damasco

IE Fernando de La Vega

Localidad 2

IE Nuestra Señora del Carmen

IE Fundación Pies Descalzos, Villas de Aranjuez

IE Nuestro Esfuerzo

IE San Felipe Neri

IE Las Américas

IE Francisco de Paula Santander

IE Ciudad de Tunja

IE Madre Gabriela

Localidad 3

IE Soledad Acosta de Samper

IE El Progreso

IE Jhon F. Kennedy

IE Arroz Barato

IE Ambientalista

IE Ternera

IE José Manuel Rodríguez Torices INEM

IE María Cano

Zona rural y corregimientos

IE Arroyo Grande

IE Pontezuela

IE Leticia

IE Tierrabomba

IE Ararca

IE Bayunca

IE Nuestra Señora del Buen Aire (Pasacaballos)

IE José María Córdoba (Pasacaballos)

El jurado calificador estuvo conformado por reconocidos referentes de la danza y la cultura folclórica nacional:

- Édgar Alfaro, gestor artístico y actual bailarín de la Cumbiamba La Gigantona.

- Germán Álvarez Cabrera, gestor cultural, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2017, Caballero de la Cumbia 2023 y actual Director General de la Cumbiamba La Gigantona.

- Bairon González, docente de danza, coreógrafo, intérprete y hacedor del Carnaval de Barranquilla.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, exalta el compromiso de docentes, directivos, estudiantes y familias por preservar el folclor, ya que eventos como este demuestran que la escuela también es escenario de creación e identidad.