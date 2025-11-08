En Cartagena 84 grupos folclóricos participaron del Festival Escolar Jorge García Usta
Fue una puesta en escena cargada de colorido vestuario, música ancestral africana y pasos de baile
En un espectáculo lleno de alegría, folclor y tradición, el coliseo Bernardo Caraballo se vistió de fiesta para recibir el Festival Escolar Jorge García Usta, donde 84 grupos folclóricos de igual número de instituciones educativas oficiales del Distrito demostraron todo su talento, en una auténtica muestra de cultura caribe.
Durante la jornada, estudiantes de todas edades dieron vida a las tradiciones más representativas de la región, en una puesta en escena cargada de colorido vestuario, música ancestral africana y pasos de baile que hicieron vibrar al público asistente.
Este festival, que honra el legado del poeta y cronista Jorge García Usta, es una de las apuestas más significativas de la Secretaría de Educación para fortalecer la identidad cultural en las escuelas.
Las mejores muestras, de acuerdo al veredicto del jurado fueron:
Localidad 1
IE La Milagrosa
IE Rafael Núñez
IE Madre Laura
IE María Auxiliadora
IE Normal Superior
IE Liceo de Bolívar
IE San Juan de Damasco
IE Fernando de La Vega
Localidad 2
IE Nuestra Señora del Carmen
IE Fundación Pies Descalzos, Villas de Aranjuez
IE Nuestro Esfuerzo
IE San Felipe Neri
IE Las Américas
IE Francisco de Paula Santander
IE Ciudad de Tunja
IE Madre Gabriela
Localidad 3
IE Soledad Acosta de Samper
IE El Progreso
IE Jhon F. Kennedy
IE Arroz Barato
IE Ambientalista
IE Ternera
IE José Manuel Rodríguez Torices INEM
IE María Cano
Zona rural y corregimientos
IE Arroyo Grande
IE Pontezuela
IE Leticia
IE Tierrabomba
IE Ararca
IE Bayunca
IE Nuestra Señora del Buen Aire (Pasacaballos)
IE José María Córdoba (Pasacaballos)
El jurado calificador estuvo conformado por reconocidos referentes de la danza y la cultura folclórica nacional:
- Édgar Alfaro, gestor artístico y actual bailarín de la Cumbiamba La Gigantona.
- Germán Álvarez Cabrera, gestor cultural, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2017, Caballero de la Cumbia 2023 y actual Director General de la Cumbiamba La Gigantona.
- Bairon González, docente de danza, coreógrafo, intérprete y hacedor del Carnaval de Barranquilla.
La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, exalta el compromiso de docentes, directivos, estudiantes y familias por preservar el folclor, ya que eventos como este demuestran que la escuela también es escenario de creación e identidad.