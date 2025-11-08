Desmantelan red que presuntamente extorsionaba a adultas mayores en Sincelejo y otras ciudades del país

Sincelejo

La Fiscalía judicializó a tres hombres y una mujer señalados de integrar extorsionar a mujeres adultas mayores en Sincelejo y Medellín, Bogotá y Cúcuta.

Según la investigación, los procesados perfilaban a las víctimas en redes sociales, se hacían pasar por familiares que necesitan ayuda.

O por miembros de la fuerza pública para exigir transferencias ilegales que superaron los 160 millones de pesos.

Los capturados fueron identificados como Brayan Montoya Macías, Laura Rosa Correa Guzmán, Yeison Duván Pamplona Herrera y Brayan Andrés Camacho Hernández.

Los hechos materia se presentaron entre enero y octubre de 2025 .

Durante las audiencias, la fiscal del caso relato que los capturados cumplían roles diferentes para cometer los ilícitos.

Los sospechosos fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, cargos que no aceptaron.

Un juez de garantías, sin embargo, los cobijó con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra.