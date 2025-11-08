Desfile de Bando de Independencia este 13 de noviembre en Cartagena: conozca el plan de movilidad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa a la ciudadanía el Plan de Movilidad del que se dispondrá este 12 y 13 de noviembre, con motivo del Gran Bando de la Independencia de Cartagena.

Desde las 11:00 p.m. del 12 de noviembre se realizará el cierre del carril de circulación sentido Zona Norte–Centro, a la altura del túnel de Crespo, por la logística del armado de carrozas.

Los vehículos que desde Zona Norte se dirijan hacia Centro Histórico y Bocagrande tendrán habilitado el paso provisional hacia la Calle 70 del barrio Crespo, donde podrán tomar la Cra. 1 hacia el Puente Romero Aguirre hasta llegar a su lugar de destino.

El 13 de noviembre, desde las 6:00 a.m. se realizará el cierre total de la Avenida Santander, entre el Parque de la Marina y el Sector de las Tenazas, por logística de provisionamiento de locales de comercio y cruce peatonal hacia zona de palcos.

Para ello, los vehículos que se dirijan desde Bocagrande, deberán tomar la Avenida Blas de Lezo, hacia la Calle Larga. En el mismo orden, los vehículos que se dirijan hacia Bocagrande deberán tomar la Calle de la Media Luna hacia la Avenida Blas de Lezo donde podrán tomar la Cra 1 hacia Bocagrande.

Cierres en la Avenida Santander por Gran Desfile de Bando de Independencia

Desde las 9:00 a.m. del 13 de noviembre habrá cierre total de la Avenida Santander desde el Parque de la Marina hasta el túnel de Crespo.

Recomendaciones en materia de movilidad

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT recomienda a los ciudadanos:

Planificar con antelación sus desplazamientos: tener en cuenta cierres viales, desvíos y horarios de eventos del Bando.

Privilegiar el transporte público: en vez de llevar vehículo propio al Centro Histórico durante el bando mejor tomar taxi, transporte público colectivo o el sistema integrado de transporte masivo Transcaribe así se evitan congestiones, desvíos y dificultades en la movilidad.

El DATT recuerda que está prohibido el parqueo de vehículos en vías principales durante el desfile.