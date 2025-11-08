Asorepazcol denuncia persecución y advierte plan pistola contra desplazados del Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (Asorepazcol) emitió un fuerte comunicado en el que denuncia una persecución sistemática contra sus integrantes y acusa al ELN de estar detrás de los asesinatos, desplazamientos y amenazas que han sufrido sus líderes y familias, especialmente en la región del Catatumbo.

En el pronunciamiento, la organización repudió el asesinato de Jorgen Heli Durán Guerrero, miembro de Asorepazcol, y denunció que la violencia contra su familia continúa tras el ataque ocurrido en el barrio Molinos de Cúcuta, donde fue asesinada Yumalay Remolina Morantes, de 16 años, y resultó gravemente herido su compañero sentimental e hijo de Jorge, Yorben Eli Durán Ascanio, quien permanece hospitalizado.

Asorepazcol señaló que estos hechos son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Defensa, la ONU y el Gobierno Nacional, pero que ninguna de estas instituciones ha brindado las garantías ni la protección necesarias para su dirigencia y sus familias.

La asociación exigió al Gobierno Nacional cumplir con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de los habitantes del Catatumbo y pidió a la UNP implementar medidas urgentes y efectivas de seguridad.

Además, dejó una alerta sobre un posible plan pistola dirigido contra los desplazados del Catatumbo que se encuentran ubicados en diferentes ciudades del país.