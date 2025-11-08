‘Apto para curiosos’: la guía que invita a imaginarse la coca lejos de la violencia y la droga

Desde el mediodía de este viernes, se realizará el lanzamiento de ‘Apto para curiosos’, una guía que reúne proyectos comunitarios que le apuestan a la hoja de coca, pero con ideas sostenibles, rentables y, sobre todo, lejos de la violencia que durante muchos años ha acompañado este cultivo.

En total, son 16 propuestas innovadoras que se presentan como una alternativa para los campesinos que buscan un proyecto de vida seguro, digno y lucrativo.

Andrés Bermúdez, periodista especializado en políticas de drogas y editor en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), es uno de los autores de esta guía y es el Personaje de la Semana en Caracol Radio.

¿De qué se trata la guía?

En palabras de Bermúdez, esta guía busca ser una catapulta, un importante empujón a todos estos productos comunitarios que se están haciendo con coca y amapola en Colombia.

“Básicamente, nos pusimos a rastrear qué comunidades rurales del país le han apostado a dos cosas distintas; por un lado, a sustituir la coca o la mapola u otros cultivos similares; por otro lado, que están buscando desarrollar proyectos que son completamente distintos a los usos que se les da a la coca para producir cocaína”, explicó.

Después, identificaron 16 iniciativas que los captaron tanto por sus proyectos como por sus historias. Luego, identificaron los puntos de venta que podrían funcionarles a sus productos en 25 ciudades de todo el país, así como sus mejores canales de venta directos.

“Parte del quid de todo esto es que este tipo de iniciativas puedan sobrevivir y eso solo lo van a lograr cuando encuentren personas que les puedan comprar sus productos, que les interese su historia y eso es un poco lo que apuntamos con esta guía”, informó Bermúdez.

Algunos de los productos son: