A Vivir Que Son Dos Días desde El Pueblito Paisa compartiendo historias de la región antioqueña

Desde uno de los lugares más emblemáticos de Medellín, El Pueblito Paisa, A Vivir Que Son Dos Días llega con una edición especial llena de historias que reflejan la esencia antioqueña. En lo alto del Cerro Nutibara, con una vista privilegiada de la ciudad, se compartieron relatos de emprendimiento, cultura, arte y tradición.

En la conversación fueron protagonistas temas como la innovación, los emprendimientos, las fiestas, la gastronomía típica y esa alegría que caracteriza a los paisas, en un recorrido por los valores que hacen de Medellín un referente de creatividad y cultura en Colombia.

Así, A Vivir Que Son Dos Días continúa su ruta por las regiones, exaltando los territorios que le dan identidad al país y recordando que en cada rincón de Colombia hay historias que merecen ser contadas.