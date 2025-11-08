A la cárcel 12 personas señaladas de microtráfico en la Comuna 6 de Cúcuta
Los operativos se llevaron a cabo en los barrios Cerro Norte y Loma de Bolívar.
Cúcuta
La Fiscalía judicializó a 12 personas que estarían involucradas en actividades de tráfico local de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades en la comuna 6 de Cúcuta.
Los procesados fueron identificados como:
- Marlon Gabriel Figueroa.
- Deisy Coromoto Pineda Negrete.
- Eliana Yasmín Silva Guerrero.
- Jhovan Enrique Sayago Espinosa.
- Juan José Herrera Montes.
- Manuel José Urbina Rojas.
- Ever Alfonso Flórez Rodríguez.
- Duván Meza Osorio.
- Yandri Teresa Aristigueta Abular.
- Juan Eduardo Castillo.
- Fidel Salvador Borregales.
- Keyvi Duván Isaza Sierra.
De acuerdo con la investigación, los procesados al parecer se dedicaban a la distribución y venta de estupefacientes en dosis individuales de marihuana y base de coca, que eran comercializadas en entornos residenciales y zonas concurridas.
Las capturas se realizaron el pasado 30 de octubre, durante nueve diligencias de allanamiento y registro adelantadas por el CTI, con apoyo de la Policía Metropolitana y, bajo la coordinación de un fiscal de la Estructura de Apoyo en los barrios Cerro Norte y Loma de Bolívar de esta ciudad. Los procesados fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no aceptaron y deberán cumplir mediad de aseguramiento en centro carcelario.