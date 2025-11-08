A la cárcel 12 personas señaladas de microtráfico en la Comuna 6 de Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

La Fiscalía judicializó a 12 personas que estarían involucradas en actividades de tráfico local de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades en la comuna 6 de Cúcuta.

Los procesados fueron identificados como:

Marlon Gabriel Figueroa.

Deisy Coromoto Pineda Negrete.

Eliana Yasmín Silva Guerrero.

Jhovan Enrique Sayago Espinosa.

Juan José Herrera Montes.

Manuel José Urbina Rojas.

Ever Alfonso Flórez Rodríguez.

Duván Meza Osorio.

Yandri Teresa Aristigueta Abular.

Juan Eduardo Castillo.

Fidel Salvador Borregales.

Keyvi Duván Isaza Sierra.

De acuerdo con la investigación, los procesados al parecer se dedicaban a la distribución y venta de estupefacientes en dosis individuales de marihuana y base de coca, que eran comercializadas en entornos residenciales y zonas concurridas.

Las capturas se realizaron el pasado 30 de octubre, durante nueve diligencias de allanamiento y registro adelantadas por el CTI, con apoyo de la Policía Metropolitana y, bajo la coordinación de un fiscal de la Estructura de Apoyo en los barrios Cerro Norte y Loma de Bolívar de esta ciudad. Los procesados fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no aceptaron y deberán cumplir mediad de aseguramiento en centro carcelario.