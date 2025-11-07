‘Tiempo al Tiempo’: Ysa C y Goyo se unen en un sencillo para sanar sin rencor y honrar la fortaleza

El lanzamiento de ‘Tiempo al Tiempo’ surge como un puente intergeneracional que une a dos creadoras afrolatinas decididas a transformar el dolor en impulso artístico.

En esta colaboración, Ysa C encuentra la oportunidad de honrar a una figura que marcó su hoja de ruta desde el principio, convirtiendo el agradecimiento hacia Goyo en una fuerza que guía la canción.

Para Goyo, este encuentro representa la importancia de apoyar nuevas voces que llegan con determinación, autenticidad y un sentido de propósito enraizado en la identidad afrocolombiana. “Las puertas que abrimos valen la pena cuando otras mujeres afrolatinas también pueden pasar por ellas”, agregó.

La unión entre ambas no se limita a su historia musical, sino que, según ellas, refleja una visión compartida sobre la memoria como herramienta de sanación, el empoderamiento como lenguaje creativo y la representación como un acto político y cultural.

‘Tiempo al Tiempo’ busca posicionarse como un testimonio sonoro de cómo dos generaciones dialogan, se reconocen y construyen juntas un legado que celebra la fuerza, la sensibilidad y la resistencia de sus raíces.

¿Cómo suena esta colaboración y qué mensaje propone?

‘Tiempo al Tiempo’ se despliega con una mezcla precisa de afrobeats y matices de reguetón que se propone envolver cada verso en un pulso cálido y liberador. Vale la pena considerar que la composición de la letra contó con la participación de Andrés Mauricio Acosta, Carlos Rafael Cossio y Eduardo Frias; que se sumaron a las dos cantautoras.

Desde su primer compás, la canción busca ser interpretada como un manifiesto íntimo que acompaña el proceso de soltar, recordar sin rencor y permitir que el amor propio vuelva a ocupar el centro de la historia personal.

“Aunque se te extraña, te quiero decir: la foto, no causa nostalgia; ‘sorry’, ya pasamos la página; te tiraste todo, ¡Qué vaina; no te contesto, ¡Ya paila!”, dicen Goyo e Ysa C en la letra de su canción.

El ritmo de la misma, pensado para moverse con suavidad y determinación, sostiene una letra que invita a dejar atrás lo que dolió y a reconocer la fortaleza que surge de cada experiencia transformadora.

De esta manera, se espera que emerja una propuesta elegante y profundamente honesta, en la que la sensibilidad marca la estética sonora, pero también la filosofía emocional del tema.

Tanto Ysa C como Goyo plasman en esta colaboración un momento de crecimiento de sus carreras como solistas, un punto de quiebre creativo donde lo urbano y el pop dialogan con nuevas sutilezas y posibilidades.

¿Por qué este lanzamiento impulsa la carrera de Ysa C en un año determinante?

Este sencillo, producido por KZO Beat, llega en un momento importante para Ysa C, quien continúa posicionándose como una de las voces emergentes más sólidas dentro de la escena urbana contemporánea.

Después de singles como ‘Puntos Suspensivos’, ‘Úsame, Me Perdí’, ‘Cúrame’ y ‘NoNoNo’, la artista caleña confirma una vez más su habilidad para construir relatos que se enfocan en la vulnerabilidad, la resiliencia y una mirada honesta hacia las experiencias que moldean su camino.

En esta coyuntura, ‘Tiempo al Tiempo’ se presenta como un acontecimiento que no solo expande su identidad musical, sino que también ilumina la madurez creativa que ha venido desarrollando.

Finalmente, el tema también consolida un estilo propio que dialoga con la identidad afro y con una estética urbana en constante transformación. Además, proyecta la presencia de Ysa C dentro de la nueva generación de artistas que están redefiniendo el rumbo de la música latina con propuestas frescas, profundas y cargadas de autenticidad.