Sintraelecol anuncia que harán paro indefinido si no hay avances con el Gobierno Nacional

Paipa

Directivos de Sintraelecol Paipa señalan que, pese a que desde hace varias semanas se han adelantado las mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Gensa S.A., para evaluar las peticiones hechas por el sindicato, no se han dado los avances esperados.

Pedro Antonio Rojas Villamil, presidente del sindicato, aseguró que en ese proceso hace falta redactar las actas de las mesas técnicas y administrativas acerca de la gestión de Gensa S.A., en la Central Termoeléctrica de Paipa para que desde el Ministerio de Hacienda se tome la decisión definitiva sobre la administración de las tres plantas de Termopaipa.

“Conforme se acordó en el Ministerio de Hacienda hacer unas mesas técnicas en torno a las termoeléctricas 1, 2 y 3 y la administración que es cuestionada de estas termoeléctricas, se realizaron estas mesas. Efectivamente, justo en esta semana estábamos viendo y redactando las actas, el acta de estas mesas técnicas y mesas administrativas de lo que ha sido la gestión de Gensa, después de esas mesas técnicas y de tener ya lo que es el documento final seguramente se dará a conocer la decisión definitiva por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, indicó Pedro Antonio Rojas, presidente de Sintraelecol Paipa.

El directivo del sindicato aseguró que continúan con sus peticiones sobre la administración de las tres plantas termoeléctricas del municipio de Paipa, que actualmente están administradas por Gensa S.A., S.A.S.

“Nosotros seguimos en la misma postura de que claramente Termopaipa debe ser administrado por los boyacenses, puesto que todo lo que tiene que ver con tributación se realiza aquí en Boyacá, lo que se paga por impuestos se hace aquí en Boyacá, el problema social, ambiental y laboral está aquí en Boyacá, pero los recursos por impuestos se aprovechan en Caldas, entonces en esto respetuosamente hacemos un llamado al señor gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, a que por favor luche por los intereses de los boyacenses, no compartimos que algunos intereses personales estén por encima de los intereses de los boyacenses, entonces en este orden nosotros seguimos como trabajadores, como organización sindical, luchando para que la administración de Termopaipa sea realmente por los boyacenses”, añadió Rojas Villamil.

De acuerdo con presidente de Sintraelecol Paipa, si el proceso en el Ministerio de Hacienda no tiene avances significativos, estarían tomando nuevamente las medidas de hecho como lo hicieron el pasado 8 de julio.

“Consideramos que sí podemos llegar a un muy buen acuerdo, que sea un gana-gana, que ganen los caldenses y que también ganemos los boyacenses. Realmente si vemos que la decisión del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es acorde con nuestra petición, pues lamentablemente estaremos dispuestos a hacer un paro indefinido que sería después del 15 de enero del próximo año”, indicó.

Los miembros del sindicato esperan que a más tardar en dos semanas comiencen los análisis de las actas por parte de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, para que posteriormente se tome la decisión en torno a la administración de la Termoeléctrica de Paipa.