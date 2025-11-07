Política

Senador Antonio José Correa dice que hay consenso en mayorías de la U para apoyar candidatura de Roy

Hay cruce de versiones en el partido frente al rumbo que tomarán de cara al 2026. La única certeza es que la decisión no se tomará este año.

Antonio José Correa, senador

Antonio José Correa, senador(Colprensa)

Congreso

El comunicado del partido de la U reafirma que no hacemos parte de ninguna coalición tradicional longeva ni de liderazgos unipersonales. No sabemos de dónde salió esta versión. Mantenemos nuestra independencia para seguir construyendo nuestro propio camino unido como partido.

