¡Neiva es galardonada internacionalmente por “Mejor diseño de mobiliario urbano”.

Neiva

El premio es el máximo reconocimiento iberoamericano de diseño, otorgado por la Fundación Veredictas Internacional (España) y Foro Alfa (Argentina).

El galardón, entregado oficialmente desde España, distingue a las mejores obras de diseño de toda Iberoamérica y certifica la excelencia, la innovación y el impacto social del trabajo realizado.

La iniciativa realizada por parte de la comunidad y la articulación con la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, se logró ejecutar de manera favorable este espacio que permitió darle una cara más amena y colorida al barrio Veinte de Mayo.

“Estamos muy contentos sobre todo por la comunidad del barrio Veinte de Mayo del corregimiento El Caguán, que a través de un trabajo articulado entre la comunidad y el municipio de Neiva se ha logrado primero la construcción del espacio público, el Parque Veinte de Mayo, el cual se realizó por autogestión y autoconstrucción, y a partir de esto hoy Neiva por intermedio del barrio Veinte de Mayo es foco internacional, todas las miradas del mundo del diseño están puestas en este proyecto tan importante que se realizó con la comunidad del barrio Veinte de Mayo, quienes lograron convertir un pequeño espacio público en un símbolo de participación ciudadana, sostenibilidad y transformación urbana.”, añadió Marwin Victoria, secretario de Vivienda y Hábitat.