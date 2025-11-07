Las dudas del diputado Carlos Torres sobre la audiencia pública con los comunales en la Asamblea

El presidente de la Federación Comunal de Boyacá, se quejó de que no lo invitaron a la audiencia pública con los comunales en la Asamblea de Boyacá

Tunja

La Asamblea de Boyacá convocó para el viernes 7 de noviembre a las 2 de la tarde la “primera audiencia pública comunal” donde se presentará y radicará el proyecto de Ordenanza “Por la cual se fortalece, articula y reconoce la importancia de las juntas de acción comunal en el desarrollo territorial del departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones”.

Al evento según la Asamblea están invitados el gobernador, Carlos Amaya, Paula Sierra Palencia, Directora de Democracia y Acción Comunal del ministerio del Interior, Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, entre otros.

La convocatoria fue recibida con sorpresa, por algunos diputados, entre ellos Carlos Torres, quien no entiende la invitación a la audiencia pública sobre todo cuando no se permitirá la participación ciudadana.

“Entiendo que las audiencias públicas son el principal mecanismo de la participación ciudadana en el orden del día se le está coartando la palabra precisamente a los comunales y en general a la comunidad que quiera participar de esta audiencia pública comunal. Ahí hay solamente la intervención de alrededor de unas 6 - 7 personas, pero no hay una parte del orden del día donde se le dé la posibilidad a las personas que querían participar”.

Advirtió que muchas personas lo llamaron preguntando cómo participar.

“A mí me llamaron personas comunales y gente de la comunidad en general que les indicara como hacían para inscribirse en la audiencia pública. Hay muchas personas inconformes con lo que ha venido haciendo la Gerencia de Convites Comunales, precisamente en el desarrollo de esos convenios y tienen muchas dudas y tienen muchas preguntas, inquietudes y quizás denuncias de cosas que se han hecho mal. Entonces, la primera audiencia pública comunal no está destinada para la participación ciudadana, está enfocada hacia el anuncio de una ordenanza que seguramente va a radicar el gobernador para de alguna manera exaltar el trabajo de las juntas de acción comunal en el departamento y en las regiones, pero no para hablar de las cosas que están mal de las falencias”, se quejó el diputado.

Finalmente, la asamblea informo a última hora que debido a la cancelación imprevista de la asistencia de varios invitados y participantes institucionales, la audiencia publica no se va realizar.