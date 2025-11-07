6AM6AM

Gobierno nos tiene como sus enemigos a vencer, pone ideología por encima de la técnica: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, para hablar del posible impacto en las tarifas.

Presidente de Andesco, Camilo Sanchez. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El Gobierno rechazó la petición de 14 gremios de energía y gas que pidieron frenar el proyecto de ley de tarifas justas y optar por medidas urgentes.

Por su parte, el ministro Edwin Palma cuestionó que las empresas evadan el debate legislativo y aseguró que no han presentado propuestas concretas pese a años de estudios.

Adicionalmente, reiteró que el Congreso es el espacio para discutir y anunció que solicitará trámite urgente para la iniciativa. Según Palma, los gremios actúan por intereses propios y no por los del país.

Con esto, el Gobierno descartó las advertencias sobre un posible aumento tarifario o riesgos en el servicio. En esta coyuntura y con una perspectiva dispar, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), pasó por 6AM para exponer su punto de vista frente al tema.

En desarrollo...

