Presidente de Andesco responde a Edwin Palma: “ministro aquí sí tenemos ideas y conocimiento”

El presidente de Andesco Camilo Sánchez, se refirió a las palabras del Ministro de Minas, Edwin Palma, y desde Cartagena lanzó duras críticas a la gestión del alto funcionario.

Luego de un trino donde el titular de la cartera exponía sus razones para no asistir al congreso en la capital de Bolívar, el dirigente empresarial manifestó que en el sector sí hay conocimiento de los temas, y que el encuentro no es simplemente un evento social.

“Yo le digo al ministro primero, Ecopetrol no es afiliado de Andesco, es un aliado que nosotros respetamos porque necesitamos tener gas en Colombia y tenemos que recuperar una empresa que él, no ha sabido defender por miedo a perder el puesto. Le decimos al ministro que no nos va a callar sacándonos empresas de Andesco, sacó ocho empresas, para que dijéramos que no había posibilidad de un apagón. Lo invito ministro, aquí no solamente bailamos, aquí tenemos ideas, tenemos respuestas, y lo que más le falta, conocimiento”, sostuvo.

Sánchez además consideró inconveniente una ley para bajar el precio de servicios públicos como la energía eléctrica.