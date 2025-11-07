La emblemática Plaza de Majagual de Sincelejo será restaurada tras años de deterioro

Sincelejo

La Plaza de Majagual, corazón cultural de Sincelejo y escenario de grandes encuentros cívicos y musicales, será intervenida tras un prolongado periodo de deterioro que comprometía su estructura y valor patrimonial.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, anunció que el proyecto de restauración busca recuperar la seguridad, la funcionalidad y la esencia artística del monumento, al que calificó como “una verdadera obra de arte”.

Plaza

Ampliar

La intervención será liderada por su diseñador original, el arquitecto sincelejano Carlos Julio Severiche, reconocido por haber obtenido en 2008 un premio internacional en la Bienal de Arquitectura de Quito por esta misma obra.

Los trabajos se concentrarán en la reparación del arco principal y la cubierta metálica, donde se detectó corrosión y fatiga de materiales, además de la restauración del piso que simboliza el tejido del sombrero vueltiao, emblema de la etnia Zenú.

La Plaza de Majagual, construida hace veinte años, fue declarada Patrimonio Cultural de Sincelejo por su profundo significado simbólico y su aporte a la identidad local. Su restauración responde a advertencias técnicas emitidas desde 2023 por la Sociedad de Ingenieros de Sucre, que había alertado sobre el riesgo estructural del monumento.

Con esta intervención, la administración municipal busca preservar uno de los íconos más representativos de la capital sucreña y devolverle a la ciudadanía un espacio que combina arte, cultura y memoria colectiva.

El lugar tambien ha siso contemplado dentro de los sitios públicos a recuperar, por la fuerza pública, como lugar de encuentros y pleno disfrute.

Lo anterior debido a que la ciudadanía se quejaba de que estaba siendo usado por jóvenes para el consumo de sustncias alucinógenas.

La más reciente intervención se trató de agregarle tres estatuas de artistas de la musica regional, Calixto Ochoa, Lisandro Meza y Ruben Dario Salcedo, autor de la la famosa canción “Fiesta en Cororraleja”, sin embargo , la Plaza no habia tenido ninguna otra intervención.