Invima alerta venta de condones falsificados en Colombia: hallan diferencias en los empaques

El Invima alertó la comercialización ilegal de condones Today Mutual Sensation, producto del cual el titular del registro sanitario HALEON COLOMBIA S.A.S., estarían circulando por el país, representando un riesgo potencial para la salud y la seguridad sexual de los consumidores.

Según explican, las diferencias entre el lote verdadero y el falsificado, están en su empaque. Para el caso del original, tiene un diseño limpio, con logo y texto sobre fondo metalizado, letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos.

También, incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias, además de la fecha de fabricación y vencimiento correctamente impresas y un único número de lote legible e indeleble que identifica el producto auténtico.

Mientras que, el producto falsificado, muestra diferencias evidentes en colores, calidad y legibilidad de impresión, así como textos desalineados o incompletos.

“Estos productos no han sido sometidos a controles de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia, lo que compromete su funcionalidad y protección”, indica el Invima.

Los riesgos que pueden generar el uso de este producto falsificado, están asociados a posibles enfermedades de transmisión sexual, reacciones adversas en la piel o mucosas debido a materiales no aprobados ni evaluados por el Invima, y embarazos no deseados.

El instituto recomienda evitar comprar o utilizar condones que presenten irregularidades, suspender el uso en caso de haberlos adquirido, y verificar su registro sanitario.