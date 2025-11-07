Invías insiste en reactivar el peaje de Villa del Rosario tras fracaso de conciliación

Norte de Santander.

El conflicto por el futuro del peaje de La Parada, en Villa del Rosario, tomó un nuevo rumbo tras el fracaso de la conciliación entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Alcaldía.

El abogado y veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez denunció que el Invías, luego de no lograr un acuerdo, prepara una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reactivar el cobro y frenar la orden de demolición de la caseta.

“Entendemos que la semana pasada la Alcaldía no aceptó esta conciliación. Eso era un requisito para que, al fracasar, el Invías pudiera radicar ante el contencioso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, acompañada de una solicitud de medida cautelar”, explicó Flórez.

Según él, la intención del Instituto es que se suspenda la orden del inspector municipal, ratificada por el alcalde, que ordenaba la demolición del peaje.

El veedor advirtió que la medida podría surtir efecto en las próximas horas y permitirle al Invías reanudar el cobro, a pesar de que la Alcaldía había anunciado durante meses la demolición de la estructura.

“Lo que queremos saber es si esa medida ya fue elevada ante el despacho del alcalde y cuál es su postura, porque lo que se entiende es que el Invías busca frenar la demolición y reactivar el cobro”, señaló.

Flórez también se refirió a la posibilidad de una tarifa preferencial, propuesta por el alcalde como alternativa.

“Es un sofisma decirle a los rosarienses que el Invías va a asumir el mantenimiento de la malla vial municipal, cuando por ley los recursos de los peajes solo pueden invertirse en vías nacionales, y la única vía nacional en el municipio es la Autopista Internacional”, enfatizó.

El abogado recordó que el peaje de La Parada no es el único en Norte de Santander. “Así como durante estos 20 años se han destinado recursos de ese peaje a otras vías del departamento, también podrían usarse los dineros de los peajes de Pamplonita o de La Recta Corozal para mantener la Autopista Internacional”, dijo.

Flórez criticó duramente el cambio de postura del alcalde Juan Camilo Suárez, quien, según él, pasó de prometer la demolición a guardar silencio frente al proceso judicial.

“Desde el 9 de mayo, cuando ratificó la orden del inspector, todos creímos en esa decisión. Pero pasaron cinco meses y el alcalde no cumplió su propia orden. Entró en operación tortuga, haciéndole tiempo al Invías para que adelantara la conciliación. Ahora, si el juez ordena suspender la demolición, él será el primero en permitir que se reanude el cobro”, sostuvo.

El abogado pidió a los entes de control actuar con celeridad y recordó que la comunidad lleva años pidiendo la eliminación definitiva del peaje, que consideran injusto y sin beneficios para el municipio.