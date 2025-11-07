Gobierno elimina retención en la fuente del 1.5% para pagos con tarjeta y la deja en 0%

Ventajas y desventajas de comprar con tarjeta débito o crédito en internet / Getty Images ( Getty Images )

El ministro de Hacienda, Germán Ávila confirmó que el Gobierno nacional determinó modificar el proyecto de decreto que buscaba cobrar el 1.5% de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta en transacciones hechas por medios electrónicos.

Dijo que se tomó la decisión de establecer una tarifa cero para no afectar las operaciones de BRE-B y los sistemas electrónicos.

“El Gobierno nacional anuncia que ha decidió modificar el proyecto de decreto que proponía unificar en 1,5% la tarifa de retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta para todos los medios de pago, incluidos los pagos con tarjetas débito y crédito, los sistemas electrónicos de pago de bajo valor como Nequi, Daviplata, Dale, entre otros, y los sistemas de pago inmediato como Bre-B”, manifestó el ministro.

Señaló que la decisión de adoptó tras recibir más de 170 comunicaciones con comentarios acerca del proyecto y de ahí que se tomó la decisión de modificar el proyecto.

“La intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito por una parte y los sistemas de electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención del 1.5% sino una retención del 0%”, explicó el ministro, Germán Ávila.

Comentó que de esta forma, el gobierno nacional afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y las empresas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno nacional decidió no aplicar la retención en la fuente del 1.5% que se había propuesto para los pagos realizados con tarjetas débito y crédito. En su lugar, la tarifa quedará fijada en 0%, una medida que busca impulsar las transacciones electrónicas y mantener la confianza de los usuarios en el sistema financiero.

#ATENCIÓN| El ministro de Hacienda, Germán Ávila confirmó que el Gobierno nacional determinó que la retención en la fuente del 1.5% que se había planteado para pagos con tarjetas débito y crédito no se aplicará y ahora se establece una tarifa del 0%. Afirmó que con la… pic.twitter.com/fKYJiY19gz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 7, 2025

Noticia en desarrollo...