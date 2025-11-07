En Caldas sancionan al contratista que dejó inconclusa la obra en la zona turística de Los Termales

Manizales

A través de la Secretaría de Infraestructura se impuso una multa de $268 millones de pesos al Consorcio Vial Nazareth por incumplimientos en la ejecución del contrato de la vía Termales – El Arbolito.

La decisión se tomó el miércoles 6 de noviembre de 2025, tras una audiencia de decisión final del proceso sancionatorio.

Es de destacar que el contrato tenía un valor total de $14.602 millones y según los informes presentados alcanzó un avance físico del 93,87% antes de su terminación.

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, secretario de Infraestructura de Caldas, explicó las acciones implementadas.

“Estos procesos buscan garantizar que los recursos invertidos en infraestructura vial cumplan su propósito y que las comunidades disfruten de las vías que necesitan”, afirmó Gutiérrez.

La sanción

La sanción fue confirmada mediante la resolución No. 7019-4 del 5 de noviembre de 2025, que resolvió los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio Vial Nazareth y Seguros del Estado contra la Resolución No. 5618-4 del 6 de octubre de 2025 de la Gobernación.

Como resultado, se ordenó la publicación del acto en el SECOP y se informará a la Cámara de Comercio donde estén inscritos los integrantes del Consorcio Vial Nazareth, así como a la Procuraduría General de la Nación.

Destaca el funcionario que “esta decisión reitera el compromiso de la Gobernación de Caldas con la calidad, eficiencia y responsabilidad en la ejecución de proyectos de infraestructura vial”.