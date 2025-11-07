Dirigentes del uribismo celebran decisión que frena nueva inscripción presidencial de Quintero

Dirigentes cercanos al uribismo celebraron la decisión de la Registraduría para frenar la nueva inscripción de Daniel Quintero Calle como precandidato a la Presidencia de la República por medio de firmas.

Desde Medellín, el concejal Sebastián López, vocero del uribismo en la capital antioqueña, también celebró la decisión y la calificó como una buena noticia para el país.

“Es oficial, Colombia se salvó por ahora del mayor ladrón del presupuesto público. Cuando vio que en el Pacto Histórico no tenía cabida, salió a intentar una jugada creyendo que la normatividad electoral estaba diseñada para él. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral determinaron que no puede participar como candidato de firmas porque ya hizo parte de la consulta del Pacto Histórico”, señaló López.

El dirigente agregó que espera que las entidades de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Personería de Medellín) continúen los procesos que cursan contra el exalcalde.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid aseguró que la medida “va en el sentido correcto”, al recordar que Quintero ya había sido inscrito formalmente en la consulta del Pacto Histórico, de la cual decidió retirarse.

“El país no se puede dejar someter del chantaje ni los discursos de supuestas persecuciones. Actuar en derecho es lo que corresponde. Y si es así, a la única concurrencia que debe tener Daniel Quintero es a la de su juicio penal por presunta corrupción”, afirmó Cadavid.

¿Qué pasó con Quintero de cara a las presidenciales de 2026?

La Registraduría Nacional negó hoy la inscripción del comité de firmas que promovía la aspiración presidencial de Quintero, argumentando que ya había participado en una consulta interna, lo que impide una nueva postulación por otra vía según las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión representa un nuevo revés para el exalcalde de Medellín, quien había renunciado al Pacto Histórico tras la victoria de Iván Cepeda en la consulta presidencial de ese movimiento político.