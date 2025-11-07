Corte mantiene medida de aseguramiento contra Andrés Calle, por escándalo de UNGRD: Seguirá en La Picota

Bogotá. Julio 20 de 2023. Rueda de Prensa Andrés Calle, Presidente de la Cámara de Representantes . (Colprensa - Camila Diaz) / CAMILA DIAZ

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tomó la primera determinación en la etapa de juicio en el proceso que se sigue contra el excongresista, Andrés Calle Aguas, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, se determinó no revocar la medida de aseguramiento a Calle, quien recordemos está privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá.

El magistrado indica que el fundamento principal para imponer la medida de cárcel, como lo es el peligro para la comunidad, se mantiene vigente, independientemente de que el acusado haya renunciado a su curul en el Congreso.

En ese sentido, la Sala sostuvo que el peligro no se basaba únicamente en el cargo como congresista, sino en la gravedad de la conducta por la que se le acusa, pues habría afectación en los recursos públicos de la Nación, que iban dirigido a poblaciones vulnerables en La Guajira.

Recordemos que a los excongresistas, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, se les acusa por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Por qué están involucrados en el escándalo de corrupción?

Name y Calle habrían recibido dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer el paso de las reformas del gobierno en el legislativo.

Esta decisión de acusarlos se da luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas por parte del despacho del magistrado instructor, Francisco Farfán.

“La Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, dice la Corte.

Cabe resaltar que ahora el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.

Expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en la cárcel La Picota

La Corte Suprema de Justicia fijó como sitio de reclusión para Los expresidente del Senado, Iván Name y la Cámara, Andrés Calle, el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel Picota en Bogotá.

Los expresidentes del Congreso de la República, capturados el pasado miércoles 7 de mayo de 2025 y cumplirán su detención preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado para apropiación.

Name es investigado por presuntamente haber recibido $3.000 millones como soborno para agilizar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero de Name, lo habría entregado la exconsejera presidencial, Sandra Liliana Ortiz, por orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.

Calle, por su parte, habría recibido un soborno de $1.000 millones también para favorecer proyectos. Ese dinero habría salido de la contratación irregular en la UNGRD y entregado directamente por Sneyder Pinilla.