Cali, Jamundí y el Valle aseguraron el 30% del Tren de Cercanías y llaman a la Nación a que aporte

Gobierno del Valle y alcaldías firman convenio que garantiza los recursos de cofinanciación para el Tren de Cercanías

Los alcaldes de Cali Alejandro Eder y Jamundí Paola Castillo, junto con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, firmaron este viernes 7 de noviembre el convenio de cofinanciación del 30% que le corresponde a la región para avanzar en la materialización del proyecto del Tren de Cercanías del Valle.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle aseguraron vigencias futuras por $1,7 billones cada una, mientras que la Alcaldía de Jamundí aportará $110 mil millones.

Con este paso, los tres mandatarios reafirmaron su apuesta por hacer realidad el proyecto de movilidad sostenible más ambicioso del suroccidente del país, al tiempo que reiteraron el llamado al presidente Gustavo Petro para que antes deñ sábado 8 de noviembre, se oficialice la cofinanciación del 70% que le corresponde a la Nación.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro también se sumó al llamado a la Nación: “esperamos que el Gobierno nos acompañe en este propósito, que es importante para todos los vallecaucanos y que hemos construido de manera conjunta. Este no es un proyecto de Alejandro Eder, ni de Paola Castillo o Dilian Francisca Toro, este es un proyecto de toda la región. Buscaremos los mecanismos necesarios para sacarlo adelante, porque el Tren de Cercanías es el primer paso para que Cali tenga su propio metro.”

“El proyecto va a permitir dinamizar la economía, generar más oportunidades laborales y mejorar la movilidad, ya que reducirá en hasta un 33% los tiempos de desplazamiento de los caleños y jamundeños. Por eso, tenemos la esperanza de que el Gobierno Nacional nos acompañe en la cofinanciación del Tren de Cercanías”, concluyó la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.

De no concretarse una cofinanciación por parte de la Nación, los dos gobiernos locales, junto con la Gobernación, exploran alternativas de financiación, como una concesión público-privada, que permita hacer realidad el Tren de Cercanías.