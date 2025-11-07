Bolsonaro: juez niega últimas apelaciones y pide confirmar sentencia por intento de golpe de Estado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante una sesión de interrogatorio en el juicio en su contra. (Foto: Arthur Menescal/Getty Images) / Arthur Menescal

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, rechazó las últimas apelaciones del líder de la ultraderecha y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes es el primero de los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema en manifestarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro.

Lo siguiente es que se pronuncien los otros cuatro miembros de ese colegiado, que lo harán en forma virtual, en el sistema informático del tribunal, al igual que el relator de Moraes.

El resto de los integrantes de la Primera Sala tiene plazo para manifestarse hasta el próximo 14 de noviembre; es decir, hasta la próxima semana. Uno de ellos, el juez Luiz Fux, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.

Bolsonaro espera la decisión en prisión domiciliaria preventiva y con prohibición de dar declaraciones públicas o usar redes sociales.

En su voto publicado este viernes, el juez de Moraes afirmó que “no hubo ninguna omisión” en la sentencia, que “declara las circunstancias judiciales desfavorables” para Bolsonaro, por lo que se considera “inviable el argumento defensivo”.

La defensa de Bolsonaro

En los documentos presentados al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa, en el que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente, argumentando que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

Pedían adicionalmente una reducción de la pena, fijada en veintisiete años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de setiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes.

En caso de un nuevo resultado desfavorable, la defensa podría presentar otra apelación, pero esta puede ser rechazada sin ser sometida a votación, de modo que la condena empezaría a aplicarse y Bolsonaro podría entrar en prisión.

Esta decisión se extiende a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

La condena de Bolsonaro

Jair Bolsonaro fue hallado culpable en septiembre de haber tratado de impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Recibió una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado para permanecer en el poder tras perder las elecciones.

Por sus problemas de salud, es posible que la corte le permita cumplir su condena en casa, tal como sucedió en mayo con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien obtuvo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

Bolsonaro sufre varias complicaciones de salud derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 cuando era candidato presidencial. Además fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron retiradas.