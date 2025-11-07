ANT entregará tierras de narcotraficantes a campesinos e indígenas del Tolima

Tolima

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, reveló que la entidad, con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutó la aprehensión de 550 hectáreas en el Tolima, las cuales pertenecían a exparamilitares y ahora serán entregadas a campesinos e indígenas.

Según indicó Harman, los predios, ubicados en siete municipios del Tolima, pertenecían a bandas de narcotráfico, como las de Javier García Rojas, alias Maracuyá, y alias Juan Gil.

“Son predios del Estado cuyos contratos de arrendamiento con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se vencieron, y que fueron comprados y asignados a la ANT en el marco de la reforma agraria”, explicó Harman.

Hoy estamos en el Tolima, junto a la @PoliciaColombia , recuperando más de 550 hectáreas que en el pasado pertenecieron a los narcotraficantes alias Maracuyá y Juan Gil.



Estas tierras, son propiedad del Estado, que estaban bajo la administración de la @activosSAE , y ahora pasan… pic.twitter.com/Lw8t6m5ib9 — Harman Felipe (@harmanfelipe) November 6, 2025

El director remarcó las altas tasas de informalidad en el Tolima, por lo que también firmaron un compromiso con la Gobernación para avanzar en la titulación de tierras.

“Muy complacidos de poder firmar un acuerdo de voluntades para ayudar, desde la Gobernación del Tolima, en los procesos de formalización de tierras”, expresó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Fernando Borja.

Por su parte, Harman anunció que contemplan iniciar la implementación del acuerdo con la titulación de tierras en las Zonas de Reserva Campesina que avanzan en su consolidación en Chaparral y Rovira.