Actuaciones judiciales a 40 años del holocausto del Palacio de Justicia: condenas al M-19 y militares
La Fiscalía General de la Nación ha logrado 5 sentencias condenatorias.
Este 6 y 7 de noviembre de 2025, se conmemoran 40 años desde el Holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma que dejó cicatrices que siguen sin cerrar desde 1985 en Colombia.
A cuatro décadas de este episodio, que es, sin duda, uno de los más oscuros y dolorosos en la historia de nuestro país, ponemos la lupa en las actuaciones judiciales registradas en aras de la verdad, justicia y reparación.
La Fiscalía General de la Nación ha logrado 5 sentencias condenatorias. Una por homicidio y tentativa de homicidio contra un grupo de guerrilleros del M-19 y otras cuatro por desaparición forzada contra un grupo de militares.
Integrantes del M-19 condenados por homicidio y tentativa de homicidio
Guerrilleros condenados a 30 años
- Luis Francisco Otero Cifuentes
- Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez
- Amalia Sossa Sierra
- Guillermo Elvencio Ruíz Gómez
Guerrilleros condenados a 28 años
- Rafael Arteaga Giraldo
- Remberto Artunduaga Palomares
- Irma Franco Pineda
- Israel Santamaría Rendón
Integrantes de las fuerzas militares condenados por 16 víctimas de desaparición forzada agravada
Condenados:
- Jesús Armando Arias Cabrales: 23 de septiembre 2019
- Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia: 15 de marzo 2023
- Edilberto Sánchez Rubiano: 15 de marzo 2023
- Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco Gómez: 15 de diciembre 2011
Absueltos:
- Gustavo Arévalo Moreno Luis Alfonso Plazas Vega - absueltos
Militares vinculados a la investigación por 13 víctimas de tortura
- Óscar William Vásquez Rodríguez
- Gustavo Arévalo Moreno Sargento
- Bernardo Alfonso Garzón Garzón
- Ferney Ulmardín Causayá Peña
- Luis Fernando Nieto Velandia
- Iván Ramírez Quintero
- Justo Eliseo Peña Sánchez
- Edilberto Sánchez Rubiano
- Antonio Rubay Jiménez Gómez
- Fernando Blanco Gómez
- Rafael Hernández López
- Siervo Antonio Buitrago Téllez
- Carlos Alberto Fracica Naranjo
Cuerpos y entrega digna a familiares
El máximo ente acusador del país tiene registros de 94 cuerpos que fueron llevados a la morgue, entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados asistentes, escoltas, conductores y civiles.
De esos 94 cuerpos, solo 68 han sido identificados por las autoridades y 54 han sido entregados formalmente a sus familias.
