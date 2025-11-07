Justicia

Actuaciones judiciales a 40 años del holocausto del Palacio de Justicia: condenas al M-19 y militares

La Fiscalía General de la Nación ha logrado 5 sentencias condenatorias.

Este 6 y 7 de noviembre de 2025, se conmemoran 40 años desde el Holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma que dejó cicatrices que siguen sin cerrar desde 1985 en Colombia.

A cuatro décadas de este episodio, que es, sin duda, uno de los más oscuros y dolorosos en la historia de nuestro país, ponemos la lupa en las actuaciones judiciales registradas en aras de la verdad, justicia y reparación.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado 5 sentencias condenatorias. Una por homicidio y tentativa de homicidio contra un grupo de guerrilleros del M-19 y otras cuatro por desaparición forzada contra un grupo de militares.

Integrantes del M-19 condenados por homicidio y tentativa de homicidio

Guerrilleros condenados a 30 años

  • Luis Francisco Otero Cifuentes
  • Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez
  • Amalia Sossa Sierra
  • Guillermo Elvencio Ruíz Gómez

Guerrilleros condenados a 28 años

  • Rafael Arteaga Giraldo
  • Remberto Artunduaga Palomares
  • Irma Franco Pineda
  • Israel Santamaría Rendón

Integrantes de las fuerzas militares condenados por 16 víctimas de desaparición forzada agravada

Condenados:

  • Jesús Armando Arias Cabrales: 23 de septiembre 2019
  • Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia: 15 de marzo 2023
  • Edilberto Sánchez Rubiano: 15 de marzo 2023
  • Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco Gómez: 15 de diciembre 2011

Absueltos:

  • Gustavo Arévalo Moreno Luis Alfonso Plazas Vega - absueltos

Militares vinculados a la investigación por 13 víctimas de tortura

  • Óscar William Vásquez Rodríguez
  • Gustavo Arévalo Moreno Sargento
  • Bernardo Alfonso Garzón Garzón
  • Ferney Ulmardín Causayá Peña
  • Luis Fernando Nieto Velandia
  • Iván Ramírez Quintero
  • Justo Eliseo Peña Sánchez
  • Edilberto Sánchez Rubiano
  • Antonio Rubay Jiménez Gómez
  • Fernando Blanco Gómez
  • Rafael Hernández López
  • Siervo Antonio Buitrago Téllez
  • Carlos Alberto Fracica Naranjo

Cuerpos y entrega digna a familiares

El máximo ente acusador del país tiene registros de 94 cuerpos que fueron llevados a la morgue, entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados asistentes, escoltas, conductores y civiles.

De esos 94 cuerpos, solo 68 han sido identificados por las autoridades y 54 han sido entregados formalmente a sus familias.

