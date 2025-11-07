Actuaciones judiciales a 40 años del holocausto del Palacio de Justicia: condenas al M-19 y militares

Este 6 y 7 de noviembre de 2025, se conmemoran 40 años desde el Holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma que dejó cicatrices que siguen sin cerrar desde 1985 en Colombia.

A cuatro décadas de este episodio, que es, sin duda, uno de los más oscuros y dolorosos en la historia de nuestro país, ponemos la lupa en las actuaciones judiciales registradas en aras de la verdad, justicia y reparación.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado 5 sentencias condenatorias. Una por homicidio y tentativa de homicidio contra un grupo de guerrilleros del M-19 y otras cuatro por desaparición forzada contra un grupo de militares.

Leer: A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia: las voces que narraron la tragedia

Integrantes del M-19 condenados por homicidio y tentativa de homicidio

Guerrilleros condenados a 30 años

Luis Francisco Otero Cifuentes

Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez

Amalia Sossa Sierra

Guillermo Elvencio Ruíz Gómez

Guerrilleros condenados a 28 años

Rafael Arteaga Giraldo

Remberto Artunduaga Palomares

Irma Franco Pineda

Israel Santamaría Rendón

Leer: 12 horas en el sótano del Palacio de Justicia: la historia de una sobreviviente de la toma

Integrantes de las fuerzas militares condenados por 16 víctimas de desaparición forzada agravada

Condenados:

Jesús Armando Arias Cabrales: 23 de septiembre 2019

Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia: 15 de marzo 2023

Edilberto Sánchez Rubiano: 15 de marzo 2023

Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco Gómez: 15 de diciembre 2011

Absueltos:

Gustavo Arévalo Moreno Luis Alfonso Plazas Vega - absueltos

Militares vinculados a la investigación por 13 víctimas de tortura

Óscar William Vásquez Rodríguez

Gustavo Arévalo Moreno Sargento

Bernardo Alfonso Garzón Garzón

Ferney Ulmardín Causayá Peña

Luis Fernando Nieto Velandia

Iván Ramírez Quintero

Justo Eliseo Peña Sánchez

Edilberto Sánchez Rubiano

Antonio Rubay Jiménez Gómez

Fernando Blanco Gómez

Rafael Hernández López

Siervo Antonio Buitrago Téllez

Carlos Alberto Fracica Naranjo

Cuerpos y entrega digna a familiares

El máximo ente acusador del país tiene registros de 94 cuerpos que fueron llevados a la morgue, entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados asistentes, escoltas, conductores y civiles.

De esos 94 cuerpos, solo 68 han sido identificados por las autoridades y 54 han sido entregados formalmente a sus familias.

Leer: Es un deber no olvidar las tragedias, para no repetirlas: Presidente de la Corte Suprema de Justicia