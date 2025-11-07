A la cárcel seis presuntos integrantes de los ‘Salsas Nueva Generación’ por extorsión en Cartagena

Cartagena

Un fiscal Gaula de la Seccional Bolívar judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Salsas Nueva Generación, presuntamente comprometidos en extorsiones contra ciudadanos y comerciantes de Cartagena.

Se trata de Guillermo Alexander Ardila Lobo, Juan David Rromerín Jiménez, Yoiker Andrés Sánchez Cañate, Freider Sánchez Pájaro, Kevin Eduardo Sierra Sánchez y Yordis José Brochero Manjarrés, quienes fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como: concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.

Los procesados habrían realizado exigencias económicas ilegales a comerciantes de los barrios La María y Esperanza. En caso de que las víctimas incumplieran con los pagos, sufrirían atentados ellos y sus familiares.

Una de las afectadas vio como sus familiares debieron abandonar la ciudad ante las amenazas en su contra. De la misma manera, se registraron disparos contra locales comerciales de ciudadanos que se negaban a acceder a tales pretensiones.

En cumplimiento de órdenes judiciales, los procesados fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional durante allanamientos realizados en inmuebles de los barrios La Esperanza, 20 de Julio, Villa Gloria, La Candelaria y La Perimetral en la capital de Bolívar.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra. Por disposición judicial los procesados deberán cumplir las medidas en centros carcelarios.