Vía libre a la construcción del viaducto de Pericongo

Neiva

La resolución 1544 del ministerio del medio ambiente autoriza la construcción del viaducto de Pericongo, la firma fue lograda liego de varios procesos por competencias de organismos ambientales como la CAM y la Agencia nacional de Licencias ambientales ANLA, pero un derecho de petición por parte del congresista Julio Triana logró desentrabar el proceso.

El viaducto se había convertido en una de las mayores exigencias por parte de los lideres regionales, quienes ven en esta obra la solución de movilidad en este sector donde se presentan constantes derrumbes que han ocasionado la obstrucción de la movilidad y muertes en este sector, la obra desviaría la ruta principal (ruta 45), a otro sector con mayor seguridad, cruzando el rio magdalena.

Ampliar

Según lo informado por el alcalde de Pitalito Yider Luna, el derecho de petición solicitó a la ANLA que aclarara al Consejo de Estado a quién le competía entregar los permisos y de ahí se notificó para que la ANLA de alguna manera eh notificara a la CAM y avanzara con los permisos pertinentes para poder iniciar con ese proceso, pero surgió un nuevo problema y es que el terreno aparecía en Ley Segunda, “la Ley Segunda de 1950 es una ley que protege algunos sectores en reservas ambientales, lo que no permitía nuevamente poder iniciar con el licenciamiento con los permisos y que la concesionaria avanzara”. Dijo Luna.

tres departamentos se verían beneficiados con la obra Ampliar

Aquí fueron importantes los congresistas del Huila, quienes al unísono realizaron una audiencia pública comprometiendo al ministerio del medio ambiente para que otorgara la resolución con la autorización para que se realice la construcción la cual hoy es una realidad. Sin embargo de las ocho hectáreas de terrenos a ocupar una de ellas tiene alta probabilidad de derrumbes por lo cual se especifica que esta hectárea de terreno no debe tocarse, por eso la concesionaria Ruta al sur deberá te tendría que ya la concesionaria tomar una decisión o apela para que se incluya esa última hectárea o se hacen modificaciones en los diseños.

En conclusión, la noticia es un poco agridulce y la dinámica de la ejecución en este momento estaría en manos de la concesionaria Ruta al Sur, quien deberá definir la ruta a seguir en este proceso de construcción del viaducto de Pericongo.