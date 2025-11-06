Tunja abrió convocatoria para acceder a 27 subsidios de vivienda

La Alcaldía de Tunja, a través de Ecovivienda, puso en marcha una convocatoria para otorgar 27 subsidios destinados a hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. El apoyo aplica para proyectos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), siempre que los aspirantes no sean propietarios de vivienda y demuestren capacidad de cierre financiero. «...Es un apoyo que complementa los recursos de la familia, pero no cubre el valor total del inmueble...», explicó Nelson Duván Mesas, gerente de la entidad.

Mesas detalló que los apartamentos disponibles tienen un valor estimado entre 90 y 150 salarios mínimos y que los beneficiarios podrán complementar el subsidio con ahorros, crédito o programas concurrentes como el subsidio de las cajas de compensación. «...La idea es que las familias puedan alcanzar la cuota inicial y garantizar el pago restante bajo condiciones formales y sostenibles...», señaló.

El gerente también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fraudes relacionados con supuestos gestores o intermediarios. “Ecovivienda no cobra por formularios ni utiliza tramitadores. Cualquier persona que diga agilizar o asegurar un cupo está engañando. Todos los procesos son directos y gratuitos”, advirtió.

La convocatoria estará abierta hasta el 21 de noviembre. Ecovivienda dará prioridad a hogares con personas en condición de discapacidad, adultos mayores, familias en extrema pobreza y vendedores informales bancarizados. “La vivienda digna es una necesidad, pero también un derecho que requiere procesos responsables y transparentes”, concluyó Mesas.