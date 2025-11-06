Trabajadores de Ecopetrol en Puerto Boyacá anuncian movilizaciones por incertidumbre laboral

Puerto Boyacá

En medio de la incertidumbre sobre los activos de Nare y la disminución de oportunidades laborales, los trabajadores de Ecopetrol en Puerto Boyacá anunciaron movilizaciones pacíficas para exigir soluciones estructurales que garanticen la estabilidad de la industria petrolera en la región.

Según Edwin Darío Mosquera Palacios, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de la Industria del Petróleo del Magdalena Medio, la crisis laboral que enfrenta el municipio está relacionada con la falta de inversión en los campos y con decisiones gubernamentales que han impactado la actividad petrolera.

“Hay una fuerte caída en las oportunidades laborales que obedecen a una política de gobierno. Pero aclaro que no es nada en contra del gobierno, al cual apoyamos como organización sindical. Sin embargo, debemos marcar las diferencias frente a lo que hoy nos afecta. Puerto Boyacá es un territorio petrolero desde hace más de 70 años, donde siempre se ha sostenido el 75 % de las oportunidades productivas de la industria. Lo que estamos viendo es un cambio brusco que conlleva a la disminución de inversiones en los campos, afectando la mano de obra”, afirmó Mosquera Palacios.

Lea también: Ecopetrol rechaza las protestas de trabajadores en Puerto Boyacá que impiden operación en campos

El dirigente sindical aseguró que desde hace meses han solicitado explicaciones a la presidencia de Ecopetrol sobre el futuro de las inversiones, los campos y los activos, pero las respuestas han sido insuficientes.

“Todo ha sido una evasiva. Como organización sindical tenemos muchas preguntas sobre esta situación. Estamos trabajando para que no sigan existiendo terminaciones de contrato, pero también debemos movilizarnos, porque necesitamos inversión en los campos”, agregó.

Mosquera cuestionó al Gobierno Nacional por no avanzar en una transición energética que tenga en cuenta la realidad de los territorios productores.

“Le preguntamos al Gobierno por qué no se ha pensado en una transición energética o económica sabiendo que esta es la única fuente de producción del territorio. También le preguntamos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por qué frena proyectos de extracción que no son fracking, pero que podrían permitirnos seguir produciendo hidrocarburos”, expresó.

El líder sindical advirtió que la falta de inversión no solo pone en riesgo el empleo, sino también la sostenibilidad económica de Puerto Boyacá.

“Nos preocupa entender cómo los recursos que deja la industria petrolera se están utilizando para nuevas energías. Aunque eso es positivo, no se tiene en cuenta al territorio. Y cuando la ANLA dé luz verde a los proyectos piloto, ¿tendrá Ecopetrol los recursos? Son muchas las preguntas y, al no tener respuestas, nos toca movilizarnos”, señaló.

Sobre la posición de la empresa, el presidente de la USO indicó que Ecopetrol ha reconocido dificultades financieras.

“Ecopetrol nos dice que no tiene recursos. La caja, como se dice vulgarmente, no está en su mejor momento. No tienen de dónde sacar recursos. Por parte de la ANLA no ha habido una respuesta positiva. Nadie da la cara. La única forma de seguir operando ha sido disminuir servicios, actividades y recortar presupuestos”, sostuvo.

Finalmente, los trabajadores plantean como salida la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades nacionales, locales, sindicatos y comunidades.

“La única oportunidad que tienen los campos es intentar recuperar Neblina de manera terciaria, con una prueba piloto de recuperación de hidrocarburos. Le pedimos a la ANLA que dé la viabilidad y a Ecopetrol que destine los recursos necesarios. Solicitamos al Gobierno Nacional que no se lleve esos recursos, sino que los deje en el territorio, ya que no tenemos otra alternativa económica”, concluyó el presidente de la USO en el Magdalena Medio.