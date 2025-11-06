Ecopetrol rechaza las protestas de trabajadores en Puerto Boyacá que impiden operación en campos

Puerto Boyacá

En un comunicado público, Ecopetrol cuestionó las protestas que están adelantando los trabajadores que se quejan del abandono de algunos pozos que han reducido su producción y despidos injustificados.

Ecopetrol rechaza las acciones de hecho que se registran en los campos de producción Moriche y Jazmín, que conforman el Activo Nare, donde un grupo de personas impidió el ingreso de trabajadores directos y de empresas aliadas encargadas de las operaciones.

La Compañía hace un llamado al diálogo constructivo y a la búsqueda de soluciones por las vías institucionales, con el fin de evitar afectaciones a la producción y a la estabilidad de la región. Estas acciones generan pérdidas económicas que impactan a la Empresa y a la región.

Los bloqueos son generados por la finalización de algunos contratos de servicios de producción y mantenimiento a término fijo. Ecopetrol reitera que no se trata de despidos masivos, sino de la culminación de contratos con fecha previamente establecida.

Ecopetrol es respetuosa de la mano de obra local, contamos para Puerto Boyacá, Puerto Triunfo y Puerto Nare con la vinculación de 1.391 trabajadores en empresas contratistas con contrato y dedicación exclusiva donde 1.138 trabajadores, es decir el 96% son mano de obra local.

La empresa mantiene su disposición al diálogo y reitera su compromiso con la operación segura, el desarrollo regional y el bienestar de las comunidades vecinas.