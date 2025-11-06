Santa Catalina celebra inicio de obras de Parador Gastronómico Sostenible en Loma de Arena

Cartagena

Con un mensaje de gratitud y esperanza, los habitantes del municipio de Santa Catalina destacaron el compromiso del gobernador Yamil Arana Padauí con la reactivación económica y turística del territorio, tras la puesta de la primera piedra del Parador Sostenible Gastronómico y Cultural de Loma de Arena, una obra con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos.

Durante el acto protocolario, el alcalde Arnaldo Beltrán expresó su reconocimiento al mandatario departamental por haber incluido al municipio en la agenda de desarrollo de Bolívar.

“Con este proyecto, el país entero sabrá que el municipio de Santa Catalina existe, porque ya no será un lugar de paso, sino un destino turístico para quedarse. No nos cansamos de darle gracias a Dios por ponerle Santa Catalina en el corazón a nuestro gobernador Yamil Arana”, afirmó el alcalde.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de Surtigas y su Fundación Promigas, la Fundación Santo Domingo y Coca-Cola FEMSA Colombia, busca consolidar a Loma de Arena como un referente del turismo sostenible en el Caribe colombiano, integrando sostenibilidad ambiental, inclusión social y fortalecimiento económico.

Además de su infraestructura moderna —que incluirá zonas verdes, terrazas, locales comerciales, senderos y espacios accesibles—, el parador permitirá fortalecer 18 emprendimientos locales dedicados a la gastronomía y las artesanías, los cuales recibirán capacitación técnica y apoyo para mejorar su competitividad.

Líderes comunitarios de Santa Catalina también resaltaron el impacto positivo de la iniciativa, asegurando que representa una oportunidad real de crecimiento para las familias locales.

“Durante años soñamos con que nuestro municipio tuviera un proyecto de esta magnitud. Hoy vemos cómo ese sueño comienza a hacerse realidad gracias a la gestión del gobernador Yamil Arana”, manifestaron.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana destacó que esta obra “representa esperanza, progreso y oportunidades reales para la gente”, y reiteró que su administración seguirá apostándole al desarrollo integral de los municipios del norte de Bolívar.

El Parador Sostenible Gastronómico y Cultural de Loma de Arena se consolida así como una iniciativa emblemática del gobierno departamental, orientada a fortalecer la economía local, promover la cultura y posicionar al municipio de Santa Catalina como un destino de turismo responsable y sostenible.