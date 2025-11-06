Retiraron estructuras que limitaban la circulación de vehículos de emergencia en mercado de Bazurto

Cartagena

Con el propósito de recuperar el orden en el espacio público y garantizar una mejor movilidad en uno de los sectores más transitados de la ciudad, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) adelantó un operativo de control en la carrera 25C del sector Bazurto.

Se avanzó en el retiro de polisombras y estructuras que limitaban la circulación de vehículos de emergencia y dificultaban la rápida atención por parte de los organismos de socorro. Posteriormente, se realizó el retiro de elementos removibles que obstruían el paso peatonal y vehicular, en coordinación con la Policía Nacional.

Durante la jornada, también participaron Secretaría General, Administración del Mercado de Bazurto, Bomberos y Policía Nacional, logrando un trabajo articulado que permitió avanzar en la recuperación de áreas ocupadas indebidamente y en la mejora del flujo peatonal y vehicular.

Estas acciones responden a un compromiso institucional de generar espacios más organizados, seguros y funcionales, especialmente en puntos neurálgicos como el corredor comprendido entre la Avenida Pedro de Heredia y la Avenida del Lago, donde el tránsito diario de vehículos y peatones requiere una gestión constante del espacio público.

Durante las inspecciones, el equipo socioeconómico de la GEPM identificó varios incumplimientos a la resolución 9174 de 2015, en la cual se definen las dimensiones y condiciones de los módulos, además de la prohibición de intervenir las áreas adyacentes. También se evidenció la instalación irregular de polisombras y elementos como maniquíes y mobiliario que reducían la movilidad en el entorno.

“Nuestra meta es un espacio público organizado, donde la normativa y los derechos ciudadanos puedan convivir en armonía. Seguiremos trabajando con las distintas dependencias para fortalecer la cultura de orden y convivencia en toda la ciudad”, señaló la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.