Quintero defiende a Gallardo: “no le vamos a soltar la mano”

River Plate es sexto del grupo B del Campeonato Argentino con 21 puntos tras 14 encuentros, y busca una victoria en el Superclásico ante Boca Juniors para asegurar su participación en la fase final con una jornada de anticipación.

El compromiso está programado para el domingo 9 de noviembre desde las 2:30 pm.

El equipo de los colombianos Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja en objeto de críticas tras quedar eliminado en ‘semis’ de Copa ante Independiente de Rivadavia y caer ante Gimnasia de La Plata en la fecha anterior.

Además, en Copa Libertadores el club millonario cayó eliminado en los cuartos de final ante Palmeiras.

El anterior panorama abrió el debate sobre la posible continuidad del técnico Marcelo Gallardo a cargo del equipo, y el mediocampista antioqueño, Juanfer Quintero, fue consultado sobre esto, en rueda de prensa previo al duelo entre River y Boca en La Bombonera.

Juan Fernando Quintero sobre Marcelo Gallardo

“En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Si estamos en River es porque de alguna forma él nos escogió para venir. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad. De alguna forma la historia de River en un gran porcentaje la hizo Marcelo y estar en River es un placer. Llevamos el escudo con mucho orgullo”, aseguró en rueda de prensa.

Sobre su molestia tras ser sustituido el anterior duelo:

“Hay veces que uno siente que puede dar más. Obviamente, respeto las decisiones del entrenador. Todos queremos jugar los 90′, queremos ayudar al equipo. No es nada personal y no tiene nada que ver con las decisiones del entrenador“, declaró.

Sobre la importancia del clásico:

“Para el mundo es un partido muy importante. Este es de gran envergadura. Es un placer jugarlo ante un gran rival con grandes jugadores”, agregó Quintero.

Sobre el momento de River:

“El fútbol es colectivo y cada quien debe prepararse mejor. Cuando no se dan los resultados llegan las dudas de muchas situaciones. Hay que dejar eso atrás, hoy tenemos una gran oportunidad de jugar un clásico. Al que tenga dudas que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer”, complementó.

Finalmente, Juan Fernando Quintero cerró sus respuestas en la rueda de prensa refiriéndose a la renovación del entrenador Marcelo Gallardo, y finalizó: