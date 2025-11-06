USO interpondrá tutela con medida cautelar para blindar empleos y proteger a Reficar de cobros DIAN
César Loza, presidente de la USO, aseguró que la decisión de la DIAN amenaza con dejar cesantes a 4.600 trabajadores y pone en riesgo el abastecimiento de combustible del Caribe
06:43
César Loza, presidente USO. Foto tomada de la Unión Sindical Obrera (USO)
Noticia en desarrollo