Cúcuta

Nuevo secuestro de un conductor en el Catatumbo

Breiner Díaz Díaz fue retenido por miembros del ELN en zona rural de Tibú.

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Norte de Santander.

El miedo y la incertidumbre se apoderaron de una familia en Tibú, luego de que Breiner Díaz Díaz, un conductor de volqueta, fuera secuestrado por hombres armados en el corregimiento de Campo Dos, zona rural de ese municipio del Catatumbo.

El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, cuando el trabajador se movilizaba en el vehículo de carga y fue interceptado por integrantes del ELN, quienes se lo llevaron junto con la volqueta.

Según versiones conocidas por este medio, los hombres aseguraron que “iban a verificar unos asuntos y luego lo soltarían”, pero hasta el momento no se ha producido su liberación.

Aunque los familiares de la víctima residen en Tibú, temen denunciar formalmente por posibles represalias. Sin embargo, se conoció que los captores mantuvieron contacto con el sacerdote del corregimiento de Campo Dos, sin que hasta ahora haya un pronunciamiento oficial sobre su estado o paradero.

